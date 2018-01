Neymar está arrependido de ter assinado pelo PSG, garantem em França

Assobios e estilo de jogo na ordem do sentimento do brasileiro

Foi a contratação mais cara de sempre no futebol mundial. O PSG pagou 222 milhões de euros ao Barcelona por Neymar, mas menos de seis meses depois o estado de graça parece ter terminado.

Os jornais L'Équipe e Le Parisien dão conta, nas respetivas edições desta quarta-feira, de um crescente mal estar por parte do brasileiro que até já estará arrependido da mudança para Paris.

O Le Parisien fala dos assobios que o jogador vai ouvindo em vários estádios, incluindo no Parque dos Príncipes, a casa do líder do campeonato francês. O estilo de jogo da própria liga também é um dos fatores que deixa Neymar a pensar no que fez. Equipas defensivas e demasiado agressivas não são do agrado do brasileiro que já passou alguns jogos de fora, por lesão.

O L'Équipe garante que Neymar está satisfeito com o tratamento dado pelo clube, com todas as condições pedidas, mas o brasileiro sentirá que falta algo. A tudo isto não será alheio o interesse do Real Madrid na contratação do jogador.