Neymar sobre Football Leaks: "Obrigado Deus, por cada litro de paciência que me deste"

Em causa estão as quantias que, de acordo com o Football Leaks, os jogadores do PSG recebem para aplaudirem os adeptos e não criticarem o treinador.

De acordo com as informações do Football Leaks, o PSG paga um bónus aos jogadores por aplaudirem os adeptos no final de cada jogo e se não criticarem o treinador.

Neymar e Thiago Silva mostraram-se bastante chateados com as informações reveladas e recorreram ao Instagram para demonstrar o desagrado. Nas histórias da rede social, Thiago Silva partilhou uma notícia com a legenda "Que vergonha! Falta do que fazer", acrescentando ainda "Fake News".

Também no "Stories" do Instagram, Neymar reproduziu a publicação do colega de equipa e escreveu: "Já virou rotina". Para além disso, o internacional brasileiro comentou uma das publicações do perfil do GloboEsporte.com, na mesma rede social, criticando a imprensa.

"Não sei quem é pior, a fonte ou vocês que repostam... Bando de idiota mal informado!!!! Cansado dessa imprensa mal intencionada!!! Obrigado Deus, por cada litro de paciência que me deste", pode ler-se no comentário de Neymar.

Segundo as informações do Football Leaks, Neymar teria direito a receber 375 mil euros anuais por aplaudir os adeptos antes e no final dos jogos e 2,5 milhões de euros para não criticar o treinador do PSG. O jogador poderia ganhar ainda 2 milhões de euros no caso de de classificar entre os três melhores da Bola de Ouro.

Já Thiago Silva receberia 33 mil euros para aplaudir os adeptos. Para Mbappé fazer o mesmo seriam 117 mil euros. Num outro escalão inferior estariam Daniel Alves, Di Maria e Cavani, com 70 mil euros.