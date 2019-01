Neymar: confirmada fratura no pé e nova paragem longa para o brasileiro

Jogador lesionou-se no jogo com o Estrasburgo

Neymar sofreu uma fratura no pé direito no jogo com o Estrasburgo, confirmou a imprensa brasileira. O jogador do PSG volta assim a lesionar-se no mesmo pé que fraturou no início de 2018 e o obrigou a falar o último terço da época do clube francês.

A estrela brasileira saiu lesionado no jogo com o Estrasburgo e já tinha sido confirmada uma "reativação dolorosa" da lesão anterior, mas só agora foi confirmada a fratura do 5º metatarso do pé.

Neymar vai agora ser avaliado de forma conjunta pelos médicos do PSG e da seleção brasileira e uma nova operação não está fora de hipótese, segundo informa o Globo Esporte. Seja como for, o brasileiro tem pela frente uma paragem de 45 dias, pelo menos, que o afasta dos jogos frente ao Manchester United, da Liga dos Campeões, marcados para 12 de fevereiro e 6 de março.