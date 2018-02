Nápoles segura liderança com reviravolta e goleada

O Nápoles recebeu e derrotou a Lázio, por 4-1, depois de estar a perder 1-0.

O Nápoles segurou este sábado a liderança da Liga italiana, ao vencer na receção à Lázio, por 4-1, em jogo da 24.ª jornada, depois de ter estado a perder por 1-0.

O holandês Stefan de Vrij, aos três minutos, deu vantagem à formação romana, que alinhou com Nani a partir dos 68', mas o Nápoles conseguiu a reviravolta, com tentos do espanhol Callejón, aos 43', do brasileiro Wallace, na própria baliza, aos 54', do polaco Zielinski, aos 56', e do belga Mertens, aos 73'.

Com este triunfo, o Nápoles, que apresentou Mário Rui a tempo inteiro, soma 63 pontos, mais um do que a hexacampeã Juventus, que foi vencer no terreno da Fiorentina, por 2-0, na sexta-feira.

Antes, o Milan, com André Silva nos últimos 13 minutos, goleou por 4-0 no estádio da SPAL, com dois golos de Cutrone, aos dois e 65 minutos, do argentino Biglia, aos 65', e de Borini, aos 90'.

A equipa milanesa ocupa o sétimo lugar, com os mesmos 38 pontos da Sampdória, que segue no sexto lugar e recebe o Verona no domingo, e mais um do que a Atalanta, que este sábado não foi além do empate 1-1 no terreno do Crotone.