Nápoles ao barulho por Icardi: "Pode vir a ser como Cristiano"

O presidente do clube napolitano admite que ofereceu 55 milhões pelo craque argentino. "Se virá para o Nápoles? Nunca digas nunca...", disse.

Após os rumores de alegado mal estar no balneário do Inter de Milão, em consequência de supostos desentendimentos entre Mauro Icardi e os croatas Perisic e Brozovic, que poderiam ser o catalisador para a saída do internacional argentino dos "nerazzurra" - aproximando-o do Real Madrid, que há muito está atento à situação do jogador -, agora foi o presidente do Nápoles a admitir o seu interesse no craque argentino, avança o "As".

"Icardi marcaria 40 golos com Sarri, e poderia vir a ser como Cristiano. Negociei a transferência com a sua esposa, uma mulher atraente e agradável. Ofereci 55 milhões. Ele é um campeão", disse o responsável máximo pelo clube napolitano, Aurelio De Laurentiis, que terá feito uma oferta ao agente do argentino, mas para já não teve sorte.

"Se virá para o Nápoles? Porque não? Nunca digas nunca...", concluiu, pelo que não dará a luta por terminada, continuando a tentar a transferência se o jogador não renovar.

Icardi tem contrato com o Inter de Milão até 2021, com cláusula de 110 milhões, e já há muito se fala de uma possível saída do clube, mas espera-se uma proposta de renovação para afastar os interessados.