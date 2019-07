"Não venho substituir o Godín, venho para criar a minha própria história"

Felipe foi apresentado como reforço do Atlético de Madrid.

Felipe foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Atlético de Madrid. O central brasileiro falou dos conselhos dos antigos companheiros de equipa no FC Porto e diz que está a cumprir um sonho.

Assinar pelo Atlético: "Venho com muita vontade de fazer uma grande temporada. Estou muito feliz por saber que vou jogar num grande clube. Sempre foi um sonho."

Conversas com companheiros do FC Porto: "Falei com o Adrián e o Óliver quando soube do interesse do Atlético de Madrid e sempre me falaram bem do clube. Incluindo o Iker Casillas, apesar da rivalidade. O Adrián disse-me iria ser muito feliz aqui e falou muito bem da cidade. Só me disseram coisas boas. Agora há que desfrutar."

Simeone: "Foi um grande jogador, era muito consistente. Acredito que me vai passar a sua experiência e vou ajudar a tornar a equipa ainda mais forte."

Defesa dos colchoneros: "Quando via os jogos do Atlético sempre houve uma grande solidez defensiva de toda a equipa. O Godín é um grande central e teve aqui a sua história. Não o venho substituir, venho continuar o meu trabalho como fiz no FC Porto e criar a minha própria história. Ele tem a dele e eu a minha."