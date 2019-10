Não há forma do Manchester United se levantar: os números são cruéis

Não há forma de o Manchester United se reerguer. A equipa orientada por Solskjaer somou este domingo o quarto jogo consecutivo sem vencer e pelo meio apenas eliminou o modesto Rochdale da Taça da Liga nas grandes penalidades.

No encontro da oitava jornada da Premier League, os red devils, com Diogo Dalot na equipa, foram a casa do Newcastle e perderam por um golo sem resposta, aponto ao minuto 72, por Longstaff.

O Manchester United ocupa um desolador 12.º lugar no campeonato, com nove pontos somados, já a 15 do líder Liverpool. Venceu apenas dois dos oito jogos realizados e marcou apenas nove golos, tendo oito sofridos.

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, venceu hoje por 2-0 no estádio do Manchester City, em jogo da oitava jornada da liga inglesa de futebol, deixando bicampeão a oito pontos do líder Liverpool.

Com os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves e João Moutinho de início, os "wolves" sustiveram os ataques do City durante o encontro, acabando por chegar ao triunfo em dois lances de contra-ataque, concluídos pelo espanhol Adama Traoré, aos 80 e 90+4 minutos, ambos na sequência de assistências do mexicano Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica.

O Wolverhampton somou a segunda vitória seguida na Premier League e afastou-se dos lugares de despromoção, impondo o segundo desaire na prova ao bicampeão inglês, que contou com o internacional luso João Cancelo entre os titulares, enquanto Bernardo Silva foi lançado pelo treinador Pep Guardiola no segundo tempo.

O Manchester City continua no segundo posto, com 16 pontos, mas viu aumentar a distância para o líder Liverpool, que agora tem mais oito do que os citizens, depois de no sábado ter somado o oitavo triunfo no mesmo número de jornadas, diante do Leicester, por 2-1.

O Arsenal aproveitou o desaire dos foxes e subiu ao terceiro lugar, a apenas um ponto do City, ao vencer por 1-0 na receção ao Bournemouth.

O central brasileiro David Luiz, ex-jogador do Benfica, foi o autor do único tento da partida, estreando-se a marcar com a camisola dos gunners, logo aos nove minutos.

O Chelsea, quinto colocado, foi ao sul de Inglaterra golear o Southampton, por 4-1, colocando-se em vantagem aos 17 minutos, através do avançado Tammy Abraham, que esta semana foi chamado à seleção principal de Inglaterra e apontou o oitavo golo na prova, igualando o argentino Sergio Aguero no topo da lista dos melhores marcadores.

Mason Mount, aos 24 minutos, N"Golo Kanté, aos 40, e Michy Batshuayi, aos 89, deram volume ao triunfo dos "blues", tendo Danny Ings marcado o único tento dos saints, aos 30.