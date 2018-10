"Não entendo como escolheram os finalistas para o The Best"

Griezmann falou sobre os finalistas do "The Best" e do sonho de vencer a Bola de Ouro.

A pouco mais de um mês para a entrega da Bola de Ouro, Antoine Griezmann falou sobre o prémio e mostrou-se surpreendido com o "The Best", que Modric venceu.

Em entrevista à ESPN, o avançado do Atlético de Madrid disse que não pecebe como nenhum jogador francês foi nomeado para os finalistas do "The Best": "Não se trata só de mim, mas de outros jogadores franceses. Não consigo entender como não nomearam nenhum jogador campeão do mundo para finalista. Não entendo, mas, nas verdade, também não quero perceber".

Em relação à Bola de Ouro, Griezmann disse que sonha em vencer: "Não tenho medo de dizer. Sonho com a Bola de Ouro, com a Liga dos Campeões, com o Mundial. Sonho com muitas coisas. Sonho em ter três filhos. São essas coisas que te motivam quando te levantas da cama e tens metas para alcançar".