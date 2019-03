Sala perdeu a vida na queda da aeronave onde seguia à precisamente dois meses.

Dois meses depois da trágica queda da aeronave onde seguia Emiliano Sala, a mãe Mercedes abre o coração e demonstra uma enorme indignação pelo sucedido. "Sinto tristeza e dor, mas também revolta", desabafou numa entrevista ao jornal francês "L'Equipe". "Há demasiadas coisas que não estão claras", lamentou.

Mercedes Sala acredita que Emiliano não teve a atenção que merecia e até aponta para o valor da transferência do avançado argentino do Nantes para o Cardiff. "Estamos consumidos pela revolta e pela tristeza que irá durar toda a vida. Esperamos entender porque e como morreu Emiliano, se é culpa do aeroporto, do piloto, da negligência do intermediário. Não cuidaram dele, não como o Cardiff deveria ter feito com um jogador de 17 milhões", atirou, recordando momentos anteriores à tragédia.

"Falei com ele antes de entrar no avião e disse que lhe telefonava quando chegasse ao hotel em Cardiff. Um par de horas mais tarde tentei falar com ele, mas já não respondeu. Tentei de novo meia hora depois, nada. Quando liguei ao agente disse-me que o avião tinha desaparecido", recordou.