Mundial sub-20: Uruguai, Nova Zelândia e Ucrânia juntam-se ao elenco dos "oitavos"

Já são cinco os apurados para os oitavos de final da competição.

Uruguai, Nova Zelândia e Ucrânia apuraram-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de sub-20, ao vencer as Honduras, Noruega e Catar, respetivamente, juntando-se a Senegal e Itália nos oitavos de final da competição.

No Estádio Lublin, na Polónia, a equipa treinada por Gustavo Ferreyra somou a segunda vitória na competição no grupo C, diante das Honduras, ao adiantar-se no marcador já perto do intervalo, aos 41 minutos, através do médio Nicolas Acevedo, tendo fechado a cotagem em tempo de compensação (90+1') da segunda parte, pelos pés do avançado Nico Schiappacasse, deixando os hondurenhos com hipóteses remotas de se qualificar para a próxima fase.

Do mesmo grupo dos uruguaios, a Noruega comprometeu a possibilidade de continuar em prova, com a Nova Zelândia a superiorizar-se, também por 2-0, num encontro em que primeiro tento apareceu só à passagem do minuto 71, por Gianni Stensness, e a contagem a ser fechada, graças a um a golo na própria baliza do defesa John Kitolano, aos 90+2'.

A outra apurada do dia, a seleção da Ucrânia, confirmou a presença na fase seguinte ao vencer o quase eliminado Catar pela margem mínima (1-0), depois do golo apontado por Denys Popov, aos 59 minutos.

Um bis do avançado norte-americano Sebastian Soto, aos 18 e 46 minutos, frente à Nigéria, deixou as duas seleções com três pontos no segundo lugar, adiando a decisão do apuramento para derradeira ronda.