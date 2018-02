Moyes e o pontapé de Evra em Guimarães: "Quando ouves o que o adepto disse..."

Patrice Evra assinou pelo West Ham, depois de ter estado livre durante cerca de três meses. O jogador de 36 anos saiu do Marselha em novembro de 2017, na sequência de um conflito com um adepto do próprio clube, momentos antes do início do jogo com o V. Guimarães, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

David Moyes avaliou a chegada de Patrice Evra ao West Ham e não esqueceu o comportamento do internacional francês em Guimarães, que acabou por levar à saída do lateral francês do Marselha. O treinador dos "hammers" desvalorizou o conflito, mostrando-se compreensivo com a atitude do futebolista de 36 anos.

"Ele contou-me o que se passou. Só mostrou que sabe defender os seus interesses e que não atura certas coisas. Quando ele me contou o que o adepto lhe disse, eu não tive queixas. Eu não o faria [o pontapé], mas creio que quando tu ouves o que o adepto disse, consegues compreender melhor", atirou David Moyes, em declarações reproduzidas pela imprensa inglesa.

O técnico escocês analisou ainda a possibilidade de Evra ir já a jogo frente ao Watford, não fechando a porta à presença do internacional gaulês no desafio. "Sim, há uma hipótese. Ele jogou em novembro. Não é diferente de alguém que teve uma longa lesão, por isso, voltar a jogar rapidamente é a melhor coisa que se pode fazer", acrescentou Moyes.