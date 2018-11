Mousa Dembélé sofre lesão no tornozelo direito e só volta em 2019

O médio, de 31 anos, foi forçado a abandonar o relvado quando estavam decorridos apenas sete minutos no jogo do passado sábado diante do Wolverhampton.

O futebolista belga Mousa Dembélé, do Tottenham, não vai jogar mais em 2018 devido a uma lesão no tornozelo direito, anunciou, esta quinta-feira, o clube inglês em comunicado.

Exames a que se submeteu o jogador confirmaram uma lesão no ligamento do tornozelo, que o impede de entrar nas contas do técnico argentino Mauricio Pochettino até ao início de 2019.

O médio, de 31 anos, foi forçado a abandonar o relvado quando estavam decorridos apenas sete minutos no jogo do passado sábado diante do Wolverhampton, a contar para a primeira liga inglesa, que terminou com a vitória da equipa londrina por 3-2.

O Tottenham ocupa a quarta posição do campeonato, com 24 pontos, atrás do Manchester City, que lidera com 29, e de Chelsea e Liverpool, ambos com 27.