Mourinho e o Manchester United com mais um capítulo negro

Manchester United foi derrotado em casa do West Ham na sétima jornada do campeonato.

A vida de José Mourinho no Manchester United ficou ainda mais difícil este sábado, dia em que a equipa sofreu a terceira derrota no campeonato. Em jogo da sétima jornada da Premier League, os red devils foram derrotados em casa do West Ham, por 3-1, sendo este o terceiro jogo sem vencer, após a eliminação da Taça da Liga, nas grandes penalidades, frente ao Derby County, e do empate (1-1) com o Wolverhampton, também em Old Trafford, para o campeonato.

O Manchester United soma apenas dez pontos em sete partidas e pode ficar a 11 da liderança, caso o Liverpool triunfe em casa do Chelsea.

Quanto ao jogo, começou com um golo de Felipe Anderson logo ao quinto minuto, tendo o West Ham aumentado perto do intervalo, num lance que teve uma infeliz contribuição de Lindelof. Rashford reduziu aos 71', mas logo depois, aos 74', Arnautovic fechou as contas.