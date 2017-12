Mourinho deixa-se empatar no último minuto em casa do Leicester

Juan Mata bisou, mas o Manchester United deixou-se empatar contra um Leicester reduzido a dez.

Manchester United e Leicester empataram este sábado, com o golo do empate dos foxes a chegar no último minuto do tempo extra.

Os red devils dominaram por completo os primeiros minutos de jogo, mas o Leicester apenas precisou de uma oportunidade de golo para abrir o marcador no King Power Stadium. Uma bola longa desmarcou Mahrez e a dupla letal com Jamie Vardy, que deu o inédito título ao Leicester em 2015/16, voltou a dar frutos ao minut 27. Juan Mata fez o empate ainda antes do intervalo, com o espanhol, que chegou a ser dispensado do Chelsea e é muitas vezes preterido por José Mourinho, a completar a reviravolta com um livre direto ao minuto 60.

O Manchester United parecia ter o jogo controlado e até atirou uma bola ao poste, beneficiando da expulsão de Amartey a 15 minutos do final do jogo. No entanto, Maguire gelou José Mourinho com um golo de cabeça no último minuto dos descontos, atrasando ainda mais o United na luta pelo título.

Com esta vitória o Manchester United fica a 13 pontos do Manchester City, que goleou este sábado o Bournemouth por 4-0.