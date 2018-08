Mourinho defendeu Lopetegui e esta foi a resposta do espanhol

José Mourinho comentou o imbróglio em torno da mudança de Lopetegui para o Real Madrid e lembrou que viveu uma situação semelhante em 2010. "Quando estava no Inter sabia que ia para o Real e ganhei a final da Champions. Não fui menos profissional", salientou o treinador português

Julen Lopetegui abordou as declarações de José Mourinho sobre a mudança do ex-selecionador espanhol para o Real Madrid. O treinador dos "merengues" agradeceu as palavras do "Special One" e apontou aos desafios que vai enfrentar no banco de suplentes do emblema da capital espanhola.

"Claro que agradeço as palavras de alguém profissional. Eu fui profissional e coerente em todos os sentidos, mas isso já faz parte do passado. Agora, o presente é maravilhoso", atirou Lopetegui, após a derrota do Real Madrid no jogo particular com o Manchester United (2-1), em desafio a contar para a International Champions Cup, que marcou a estreia do antigo técnico do FC Porto ao leme dos "blancos".