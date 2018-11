Mourinho mostra a porta de saída a dois jogadores para contratar em janeiro

Português planeia reforçar o plantel do Manchester United em janeiro.

José Mourinho prepara-se para investir no plantel em janeiro. No entanto, o jornal Daily Telegraph lembra que o português precisa de vender antes de comprar, estando dois jogadores na porta de saída em Old Trafford. Se em agosto era Anthony Martial quem possuía o rótulo de dispensável, a situação do francês deu uma volta de 180 graus neste arranque de temporada, tendo-se exibido ao seu melhor nível na Premier League. Com este renascimento de Martial, sobram Eric Bailly e Marcos Rojo no lote de transferíveis para Mourinho.

O costa-marfinense, a primeira contratação de Mourinho no Manchester United, perdeu a confiança do treinador português e leva apenas 379 minutos somados esta época. Rojo, por sua vez, já era dado como transferível por Mourinho no verão, apesar de ter renovado com o United até 2021 em março deste ano. Uma lesão no joelho afastou-o do arranque, mas mesmo recuperado não parece ser opção no Manchester United.