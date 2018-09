Montpellier vence e espreita o pódio na Liga francesa

Com Pedro Mendes a titular, o Montpellier venceu o Nice por 1-0

O Montpellier venceu o Nice por 1-0, em jogo da sexta jornada do campeonato francês, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar, só atrás do líder Paris Saint-Germain e do Lille.

Um golo do avançado Gaetan Laborde, aos 35 minutos, foi suficiente para o Montpellier de Pedro Mendes bater o Nice, no regresso do italiano Mario Balotelli, que estava afastado da equipa há várias semanas, numa primeira fase por estar castigado e numa segunda fase por apresentar peso a mais.

O certo é que o internacional italiano não conseguiu evitar a derrota diante do Montpellier, que subiu assim ao terceiro lugar, com 11 pontos, os mesmos do Toulouse, que é quarto, e que hoje alcançou um nulo no terreno do Angers.

Nos outros jogos hoje disputados, o Saint-Étienne e o Estrasburgo venceram na receção ao Caen, por 2-1, e ao Amiens, por 3-1, respetivamente, enquanto Reims e Dijon não foram além de um nulo, em casa do primeiro.

O líder PSG, com 15 pontos, desloca-se no domingo ao terreno do Rennes, enquanto ao Marselha, atual quinto classificado, com dez pontos, o espera uma dura tarefa em Lyon.