O Estrasburgo e o Montpellier empataram sem golos, no jogo de abertura da 27.ª jornada da liga francesa.

Com Pedro Mendes no onze, o Montpellier somou o segundo empate consecutivo e o quarto jogo sem perder, subindo ao quinto lugar, com 39 pontos, os mesmos do Nantes, que recebe no sábado o Amiens.

O Estrasburgo, 14.º, com 31, somou mais um ponto na luta pela permanência, estando agora cinco pontos acima da zona de descida.