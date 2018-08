"Modric? Já fico feliz por se ter interessado"

Treinador do Inter não descartou, por completo, a contratação do croata

Foi o melhor jogador do Mundial 2018 e esteve perto de deixar o Real Madrid a caminho do Inter. O cenário, para já, indica que Luka Modric deve continuar em Espanha, mas o treinador do Inter, Spalletti, já ficou satisfeito com o que foi feito.

"Não sei se está descartado, disso ocupa-se o diretor desportivo. De qualquer forma, fico feliz que um jogador que ganhou a Champions se tenha interessado no nosso projeto, fico com isso. É difícil conseguir um jogador como ele, mas o nosso clube foi forte a gerar interesse por ele. Não sei como isto vai acabar. As condições eram boas para ele aceitar, mas se não vier é porque o Real Madrid precisa dele", rematou.

