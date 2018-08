Modric fica no Real Madrid, mas com aumento de ordenado

Médio recuou na intenção de sair para o Inter

Luka Modric vai continuar no Real Madrid, garantem os jornais Marca e As, em Espanha. O médio croata recuou na intenção de se mudar para o Inter, mas apenas depois da promessa de renovação de contrato por parte do clube espanhol

O jogador recebe, atualmente, cerca de 8 milhões de euros anuais e tinha a promessa de ir ganhar 10 milhões para Itália, com um contrato de quatro temporadas e depois ainda mais duas, com o mesmo ordenado, na China. O Real Madrid terá, de acordo com os jornais referidos, superado a oferta e colocou Modric no patamar dos jogadores que mais ganham, passando a receber 11 milhões de euros anuais, o mesmo de Sergio Ramos e Bale.