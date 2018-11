Milan vence Udinese no último minuto e sobe ao quarto lugar

Alessio Romagnoli marcou o golo da vitória aos 90+6 minutos.

O Milan conseguiu este domingo uma vitória arrancada a ferros em casa da Udinese, aos 90+6 minutos, graças a um golo de Alessio Romagnoli, no fecho da 11.ª jornada da Liga italiana.

A equipa de Milão sentiu sempre grandes dificuldades em ultrapassar a organização defensiva da equipa de Udine, muito forte fisicamente e combativa, e, apesar de ter pressionado mais na fase final, não foi capaz de criar oportunidades claras.

Só uma perda de bola fatal do costa-marfinese Seko Fofana, que se deixou desarmar numa saída para uma transição ofensiva, proporcionou uma situação de superioridade numérica ao Milan na grande área da Udinese, que terminou em golo.

Com esta vitória, o Milan subiu ao quarto lugar da Serie A, com 21 pontos, os mesmos do quinto, a Lázio, numa tabela classificativa liderada pela Juventus, com 31. Inter e Nápoles completam o pódio, ambos com 25.

Nos restantes jogos de hoje da 11.ª ronda, de destacar o triunfo do Sassuolo em Verona, frente ao Chievo, por 2-0, o que equivaleu à subida ao sexto lugar da Serie A, e a goleada do Torino em Génova, por 4-1, frente à Sampdória.

A equipa de Turim beneficiou do empate a um golo registado no sábado no Fiorentina-Roma, para ultrapassar ambos e subir ao sétimo lugar, com 17 pontos, mais um do que os rivais de Florença e Roma.

O Parma, com o internacional português no eixo da defesa, empatou sem golos frente ao Frosinone, apesar de ter jogado a última meia hora com menos um jogador, por expulsão do médio esloveno Leo Stulac.

A Lazio confirmou o favoritismo frente ao Spal, goleando por 4-1, enquanto o Atalanta foi a Bolonha vencer por 2-1, mas precisou de dar a volta ao resultado na segunda parte, visto que a equipa da casa marcou logo aos três minutos.