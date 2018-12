Messi terá preferência na final da Libertadores e espanhóis revelam qual e porquê

River Plate e Boca Juniors disputam este domingo a segunda mão da final da Taça Libertadores.

Madrid será o palco de todas as decisões na Taça Libertadores, este domingo. River Plate e Boca Juniors defrontam-se no Santiago Bernabéu na segunda mão de uma final que ficou marcada por incidentes e vários adiamentos e, nas bancadas, estará Lionel Messi, astro argentino do Barcelona que não quis perder a oportunidade de assistir a um dos jogos mais importantes da história do futebol das pampas.

Segundo a imprensa espanhola, o 10 do Barça vai assistir ao encontro entre os rivais de Buenos Aires com uma preferência. Messi é adepto assumido do Newell's Old Boys, clube onde iniciou a formação, mas, de acordo com o jornal As, estará mais inclinado a torcer pelo triunfo do River este domingo.

Isto porque, diz o jornal do país vizinho, há vários episódios na carreira de La Pulga que o colocam do lado dos "milionários", ao invés do Boca. Quando tinha 12 anos, Messi prestou provas nas escolas do River Plate, mas acabou por não ficar no clube. Vários anos mais tarde, em 2015, quando o Barcelona disputou a final do Mundial de Clubes com o River, Messi marcou o primeiro dos três golos "blaugrana", mas não festejou efusivamente. Optou por levantar a mão, em jeito de pedido de desculpas aos milhares de adeptos argentinos que, na altura, estavam no Japão. "Os adeptos e os jogadores fizeram um grande esforço para viajar e tinham uma ilusão muito grande. Sendo argentino, acabei por ser eu a roubar-lhes essa ilusão", explicou, então, Messi.

Para terminar, uma publicação recente da esposa de Messi levantou uma onda de especulação nas redes sociais: o filho de ambos, Mateo, surgiu com uma camisola vermelha e branca, que não deixou de ser associada às cores do River Plate. Antonella Roccuzzo chutou para canto qualquer eventual polémica, explicando que se tratava de uma camisola "normal".