Messi fala de Ronaldo: "Pensam que levamos a rivalidade em termos pessoais"

Vencedor do prémio The Best para jogador do ano, o jogador argentino deu uma entrevista à FIFA onde recordou a época passada, falou da relação com o CR7 e das metas futuras

Messi recebeu o prémio The Best, na gala da FIFA realizada no Teatro Scala em Milão, e a FIFA TV emitou esta terça-feira a entrevista com o jogador argentino que foi considerado o melhor da temporada 2018/19. Uma conversa, onde o craque do Barcelona falou do passado e do futuro, do seu principal rival e de um eventual sucessor.Num resumo da época passada, La Pulga assumiu: "Foi uma temporada estranha. Tivemos uma campanha fantástica como equipa e um jogo contra o Liverpool mudou tudo. Foi um enorme contratempo, apesar de termos ganho o campeonato. Esse jogo foi uma mancha numa temporada que estava a ser perfeita até aí. Não preparamos bem a final da Taça do Rei e esse foi outra deceção."

Habituado a discutir os holofotes com Cristiano Ronaldo, Messi comentou sobre o português: "A nossa rivalidade desportiva foi enorme. Jogo no Barcelona e ele esteve no Real Madrid. Ambos ganhámos prémios individuais... As pessoas pensam que levamos essa rivalidade em termos pessoais, mas não é assim. Queremos o melhor para as nossas equipas. Nenhum de nós gosta de perder e daí nasce toda a nossa rivalidade."

"Quero vencer a Champions de novo e também a Copa América"

Ambicioso como sempre, o internacional argentino garantiu: "O meu objetivo é vencer todos os títulos. Não ganhamos a Liga dos Campeões há quatro anos e queremos vencê-la de novo. Temos de trabalhar todos os dias para isso. Também tenho vontade de conquistar a Copa América e quero voltar a disputá-la."

Aos 32 anos, o avançado abordou também o final da carreira e um sonho que não sabe se poderá realizar. "Sempre disse que quero terminar de jogar na Argentina. É um sonho de menino jogar pelo Newell's, vestir essa camisola. Mas não sei se vai acontecer, não depende de mim. Tenho três filhos e estabilidade em Barcelona."