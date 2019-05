Messi: "Eliminação contra o Liverpool foi um grande choque para nós"

Messi fez a antevisão da final da Taça do Rei com o Valência

Astro argentino encerrou uma ausência de quatro anos sem marcar presença em conferências de Imprensa do Barcelona para fazer a antevisão da final da Taça do Rei diante do Valência, que se disputa este sábado

Os jornalistas puderam esta sexta-feira "matar" as saudades de Messi que, pela primeira vez desde 2015, marcou presença numa conferência de Imprensa do Barcelona. Esta era destinada a fazer a antevisão para o jogo da final da Taça do Rei frente ao Valência, mas ficou marcada pelos lamentos do astro argentino em relação à eliminação na Champions diante do Liverpool. "Foi um golpe muito duro para nós e custou-nos a reagir nos jogos seguintes. É certo que vamos jogar uma final e podemos fazer a dobradinha, mas a verdade é que toda a gente estava com a cabeça na final da Liga dos Campeões. Fomos incapazes de competir em Anfield e eles passaram-nos por cima", disse.

O camisola 10 do Barcelona não ficou por aí em relação ao descalabro de Liverpool e comparou-o à final perdida pela Argentina no Mundial'2014. "São coisas diferentes. Perder a final de um Mundial é uma deceção muito grande, mas não nos podemos esquecer que chegámos a Liverpool com uma vantagem de 3-0. São dois golpes muito duros, mas este da Champions é ainda maior pelo resultado que trouxemos de Barcelona", disse.

Garantindo que está plenamente recuperado de uma lesão no púbis, Messi também desvalorizou a corrida à Bola de Ouro. "Sinceramente é uma coisa que nem me passa pela cabeça. Ainda estamos a recompor-nos de Liverpool e não estou para pensar em objetivos individuais. O que quero é ganhar a final ao Valência para terminar bem a época", salientou.