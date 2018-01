"Messi é o jogador total, o melhor", defende Xavi

Xavi suporta a sua opinião no facto de ter jogado com alguns dos melhores futebolistas da história, mas nenhum tão completo como o Pulga

Fez 17 épocas no plantel sénior do Barça e ganhou 25 títulos no clube. Ainda assim, houve quem duvidasse do valor do médio que ficou na história e desfrutou do prazer de jogar ao lado de alguns dos melhores futebolistas de sempre.

Entre os inúmeros craques com quem jogou é capaz de eleger o melhor de todos?

Diria que o jogador total é Messi. Para mim é o melhor de sempre e penso que não voltaremos a ver um jogador tão poderoso em todas as facetas do jogo. É um playmaker, um finalizador, um líder natural. Marca faltas, penáltis, é um assistente, um goleador, é tudo em campo. Por isso, quando o comparam com Cristiano ou com outros do passado, para mim não há comparação possível, é o futebolista completo. E não digo isto só por uma questão de cor, de emblema. Joguei com Ronaldinho, Eto"o, Deco, Rivaldo, o Fenómeno Ronaldo. Alguns dos melhores do mundo, de sempre, e desfrutei muito, sobretudo porque era um passador, foi divertido jogar com eles. Mas como Messi não vi nenhum. A forma como desfruta do jogo e contagia os colegas. Foi maravilhoso jogar com ele.

Que momentos guarda como os mais felizes na sua longa carreira?

Sempre que ganhámos e quando fizemos história. Na Espanha, conquistar um Mundial e dois Europeus tudo de seguida parecia impensável quando em 2004 fomos eliminados por Portugal. Se então nos dissessem que em dez anos ganharíamos três títulos ninguém acreditaria, chamar-nos-iam loucos. Mas ganhámos, tornámo-nos muito respeitados e agora a Espanha é uma das favoritas para ganhar também este campeonato do mundo. Hoje a seleção e o Barcelona estão no topo do futebol e isso aconteceu graças a uma geração de que fiz parte. O Barça de Guardiola é considerado uma das melhores equipas da história do futebol. Saber que fizemos história é incrível e quando vamos a outro país e percebemos o respeito que nos têm, é muito bom. Não foi só o ganhar, foi a forma como ganhámos.

É diferente ganhar um Europeu ou um Mundial?

Sim, o Mundial é único. Tal como sucede com a Champions ao nível de clubes. Ainda para mais só é disputado de quatro em quatro anos e quando lá vais tens sempre a sensação de que pode ser a última vez que lá estás e tens de aproveitar a oportunidade.

É mais fácil vencer um Europeu?

-Sim, diria que sim, tal como é mais fácil ganhar uma Champions porque se joga todos os anos. Eu já tinha 30 anos em 2010 e a minha sensação era que não voltaria a poder ser campeão mundial, foi uma sensação incrível e um orgulho.

O pior momento como jogador foi a lesão grave que sofreu em 2005/06?

Já não guardo como uma má recordação essa lesão grave (rotura de ligamentos num joelho), até porque serviu para me cuidar mais e melhor. Tinha 25 anos e até aí eu praticamente nunca tinha passado por um ginásio porque, como sou um jogador de técnica e passe, achava que não tinha necessidade de fazer trabalho físico extra. Sentia que era uma perda de tempo ir ao ginásio. Então percebi que se não tens força suficiente nos músculos, os joelhos e os tornozelos vão ressentir-se. Sou uma pessoa muito positiva e tudo serve de aprendizagem. É mais duro quando te criticam em tua casa, ou quando lês nos jornais certas críticas com as quais não concordas, dizem mal de ti...

Um jogador experiente continua a ler e a ligar às críticas dos jornalistas?

-Sempre. É certo que agora me afetam muito pouco, mas quando tens 20 anos e lês que não tens personalidade ou que não tens nível suficiente para jogar no Barcelona, isso dói. A minha carreira foi sempre a subir, de menos para mais, por sorte. Tive uma fase má, quase sem jogar, e depois veio Rijkaard e tudo começou a melhorar, a seguir com Guardiola, Luis Enrique... Eu saí do Barcelona a levantar como capitão uma Champions num ano em que conseguimos um triplete. Isto é fantástico. O início foi muito difícil, porque não me viam, até no meu clube, capaz de triunfar. O Barça também estava numa fase sem ganhar. Foi a pior fase da minha da carreira.

A morte de Tito Vilanova em 2014 - com quem foram campeões em 2013, já com ele a lutar contra um cancro - foi, em termos pessoais, a pior experiência?

-Sim, foi dos piores momentos que vivi como futebolista. O falecimento do Tito e também a situação vivida pelo Abidal que, felizmente, recuperou (de um tumor), foram momentos muito complicados. Dentro do balneário foram tempos de grande tristeza. Isso superou tudo, a morte de um treinador, que ainda por cima era um amigo, deixou marcas nos meses e anos seguintes. Tito era uma pessoa muito querida por todos, o que nos afetou ainda mais.