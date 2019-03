Messi bem pode levar a bola para casa depois desta exibição

Craque argentino com mais uma noite de sonho, agora em casa do Bétis.

O líder Barcelona aumentou para 10 pontos a vantagem sobre o Atlético de Madrid na liga espanhola de futebol, ao vencer em casa do Bétis, por 4-1, com Lionel Messi a fazer um hat-trick.

O argentino voltou a ser a grande figura dos blaugrana, ao marcar três golos, primeiro na execução perfeita de um livre direto (18 minutos) e depois a aproveitar uma excelente assistência do uruguaio Luis Suárez.

Messi guardou para o fim o seu melhor golo na partida, com um chapéu espetacular ao guarda-redes do Bétis, aos 85 minutos, já depois de Suárez ter feito o terceiro golo do Barça, aos 63', com o Bétis, que teve William Carvalho a titular, ainda a reduzir por Loren (82').

Com este triunfo, o Barcelona, com Nelson Semedo a entrar aos 64, passou a somar 66 pontos, mais 10 do que o Atlético de Madrid e 12 do que o Real Madrid.

O Valência, com Gonçalo Guderes no onze, atrasou-se na luta pelos lugares europeus, ao empatar a zero em casa com o Getafe, que teve Antunes como titular.

O Getafe, equipa surpresa da liga espanhola, manteve-se na quarta posição, que dá acesso à Liga dos Campeões, com 46 pontos, mais seis do que o Valência, que é sétimo, e está fora da zona de apuramento para a Liga Europa.

À frente do Valência, com mais três pontos, está o Sevilha, que, com André Silva e Daniel Carriço na equipa inicial, venceu em casa do Espanyol (13.º), por 1-0, com um golo do francês Ben Yedder, aos 53 minutos, de grande penalidade.

Poucos dias depois de assegurar o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, à semelhança do Valência e ao contrário do Sevilha, o Villarreal conseguiu uma reviravolta em casa frente ao Rayo Vallecano, de Bebé, e vencer por 3-1, afastando-se um pouco mais da zona de despromoção, onde está o conjunto dos arredores de Paris.

Com os mesmos 29 pontos do 'submarino amarelo' - quatro acima da linha de água - está o Valladolid, que hoje venceu em casa do 'tranquilo' Eibar, por 3-1.