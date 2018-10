Mbappé saltou do banco para resolver o jogo do PSG com o Marselha

Os parisienses venceram fora, por 2-0.

Mbappé precisou este domingo de quatro minutos em campo para desbloquear o difícil triunfo do Paris Saint-Germain por enganador 2-0 em Marselha, que mantém o campeão com oito pontos de avanço à 11.ª jornada da liga francesa de futebol.

O treinador Thomas Tuchel poupou-o após a Liga dos Campeões a meio da semana, mas quando o campeão do Mundo entrou, bastou-lhe a primeira oportunidade para ligar o turbo em contra-ataque, deixar para trás o também jovem Boubacar Kamara e bater Mandanda, ao minuto 66.

Amavi (78) ainda ameaçou o empate ao atirar a raspar no poste direito de Areola e aos 83 foi anulado um lance que resultaria em golo do Marselha por falta inexistente de Strootman - Marquinhos é que o agarrou.

Com o Marselha todo no ataque, um contra-ataque aos 90+5 foi concluído com golo de Thomas Draxler.

Com a vitória o PSG passou a somar 33 pontos, mais oito do que o Lille, que no sábado bateu o Caen com um golo solitário de Rafael Leão.

O Marselha fica no quinto lugar com 19 pontos, a um do Lyon de Anthony Lopes, três do Montpellier e seis do Lille, com o PSG já a 14 de distância.

Nos outros jogos, o Rennes perdeu em casa 0-2 com o Reims, com bis do jovem avançado Rémi Oudin (16 e 53), que permitiu ultrapassar o rival na classificação, subindo a nono com 14 pontos, mais dois que o adversário.

Com os mesmos 14 pontos, Bordéus e Nice depois dos forasteiros triunfaram por 1-0, com tento solitário do médio Wylan Cyprien (54), gaulês nascido em Guadalupe.