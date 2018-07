Mbappé muda de número no PSG

O campeão francês também apresentou a camisola alternativa

O crescimento e mediatismo de Kylian Mbappé são cada vez mais notórios. O jovem francês de 19 anos foi um dos melhores jogadores do Mundial'2018 e o regresso ao PSG após a competição que a seleção francesa conquistou conta com uma novidade.

Sob a frase "The future is now" (o futuro é agora), o campeão francês anunciou através de um vídeo que o avançado é o novo camisola 7. O número pertencia a Lucas Moura, que saiu para o Tottenham, enquanto Mbappé envergava o número 29. O PSG também jogou com o primeiro nome do avançado, representado como K7lian e aproveitou para apresentar a camisola alternativa, totalmente branca e que a muitos faz recordar a principal do Real Madrid.

Mbappé, que na seleção francesa é o número 10 (está nas costas de Neymar no PSG), passa assim a envergar o número do jogador que assumidamente idolatra desde a infância: Cristiano Ronaldo. O jovem foi projetado por Leonardo Jardim no Mónaco, que recebeu 180 milhões pela transferência do jogador. Na última época, a primeira em Paris, apontou 21 golos em 44 jogos.

O camisola 7 do PSG é um dos dez nomeados para o prémio The Best, da FIFA.