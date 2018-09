Mbappé e a inédita expulsão: "Não me arrependo, faria novamente"

Kylian Mbappé foi expulso na vitória do PSG no terreno do Nimes

Kylian Mbappé reagiu ao cartão vermelho que viu na visita do PSG à casa do Nimes - vitória por 4-2 -, salientando que não se arrepende do ato que levou à inédita expulsão na curta carreira como futebolista profissional.

"Eu não me arrependo do meu gesto. Se sofresse outra coisa assim, faria novamente. Não posso tolerar esse tipo de ações no campo. Eu iria ao Comité Disciplina para me defender", atirou o avançado francês, que foi expulso após uma escaramuça com Teji Savanier - o futebolista do Nimes também não escapou ao vermelho.