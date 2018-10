Mau ambiente entre James e Niko Kovac? Na Alemanha dizem que sim

James Rodriguez explodiu no balneário do Bayern, depois do empate com o Ajax, adianta o jornal Bild

De acordo com o jornal Blid, James Rodriguez mostrou-se frustrado com os recentes resultados do Bayern, depois do empate com o Ajax, por 1-1, a contar para a Liga dos Campeões.

"Não estamos em Frankfurt". Estas terão sido as palavras do colombiano no balneário, que servem como referência à antiga equipa do novo treinador da formação de Munique, Niko Kovac.

O técnico não estava presente no momento do desabafo do ex-FC Porto, segundo a publicação alemã, que avança também que a insatisfação de James, que tem sido suplente, poderá ditar a saída do médio do Bayern.