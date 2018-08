O único alemão eleito o melhor do mundo admitiu ainda que não vê nem Cristiano Ronaldo nem Messi a vencer o prémio e que a lesão do brasileiro, que ficou de fora dos finalistas, pode ter atrapalhado.

Lothar Matthaus, eleito o melhor jogador do mundo na primeira edição do evento FIFA, em 1991, reagiu aos candidatos ao prémio The Best FIFA Men's Player, garantindo que a era de Cristiano Ronaldo e Messi poderá estar prestes a acabar.

"Eu acho que vai ser uma competição diferente dos últimos dez anos porque Messi e Cristiano Ronaldo não fizeram um bom Mundial. Messi não fez uma boa Liga dos Campeões. Ronaldo não fez um bom campeonato espanhol", começou por dizer o antigo jogador, agora com 57 anos.

Matthaus destacou ainda outros jogadores, que poderão vencer: "No Mundial brilharam outros jogadores. Hazard, da Bélgica, Mbappé e Griezmann, da França. E Modric, que foi o melhor jogador do Mundial. Acho que esses seis jogadores estão na disputa, é uma competição aberta".

"Claro que Messi e Ronaldo têm nome, mas eles não fizeram um bom Mundial", destacou, em declarações à publicação brasileira, durante um encontro com jornalistas em Frankfurt.

Matthaus teceu ainda duras críticas a Neymar: "Primeiro, ele ficou muito tempo lesionado. Ele não fez nada no PSG, nada excelente, ele marcou 20 golos, isso é 'ok' para o campeonato francês. Foi o mesmo pelo Brasil no Mundial. Claro que ele marcou dois ou três golos, mas a maneira como ele agiu durante o Mundial, em vários jogos. E outros jogadores, especialmente no Mundial, jogaram a um nível mais alto que o Neymar".

Lothar Matthaus finalizou a dizer que esperava mais do internacional brasileiro, especialmente no Mundial.

Recorde-se que os candidatos para o prémio The Best, da FIFA, são Cristiano Ronaldo (Portugal), Kevin De Bruyne (Bélgica), Griezmann (França), Hazard (Bélgica), Harry Kane (Inglaterra), Mbappé (França), Messi (Argentina), Modric (Croácia), Mohamed Salah (Egipto) e Varane (França).