Más notícias para Solari: Varane só regressa no final de novembro

A defesa do Real Madrid é um ponto-chave na história da crise que se escreve por estes dias no Santiago Bernabéu.

Uma lesão no adutor da perna direita juntou Varane à lista de lesionados do Real Madrid, atualizada, esta terça-feira pelo departamento médico do clube, no primeiro dia depois da saída de Julen Lopetegui do comando técnico, com Santiago Solari chamado a substituí-lo, provisoriamente. Com regresso estimado apenas para o final do mês de novembro, o central junta-se a Carvajal, Vallejo e Marcelo na complicada herança do argentino que treinava a equipa B, o Castilla: uma defesa debilitada.

As lesões - 14 em três meses de competição, de acordo com as contas do diário Marca - foram uma das várias críticas apontadas a Julen Lopetegui, a par dos maus resultados.