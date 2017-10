Marselha recupera frente ao Nice e é terceiro no campeonato

O Marselha venceu o Nice por 4-2 e sobe ao terceiro lugar no campeonato.

O Marselha esteve este domingo a perder por 2-0 em casa do Nice, mas acabou por vencer por 4-2, em jogo da oitava jornada da liga francesa, subindo ao terceiro posto da tabela.

Depois de um jogo que teve uma expulsão, um autogolo e uma grande penalidade falhada, o Marselha somou 16 pontos e subiu ao último lugar do pódio, com os mesmos pontos do Nantes e a seis do líder Paris Saint-Germain, que no sábado goleou (6-2) o Bordéus.

Quanto ao vice-campeão Nice, caiu para o 10.º posto e somou a quarta derrota do campeonato.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Aos quatro minutos, o italiano Balotelli adiantou a formação de Lucien Favre, com Seri a fazer o 2-0 aos 16.

Apesar do ascendente do Nice, o Marselha, com Rolando no onze, não se rendeu e o argentino Lucas Ocampos reduziu para 2-1, aos 26 minutos, antes de marcar o terceiro aos 44, já depois de Lees-Melou ter marcado na própria baliza, aos 41.

Aos três minutos da segunda parte, Luiz Gustavo fez o 4-2 e o jogo parecia sentenciado, mas o médio brasileiro foi expulso aos 66 minutos, deixando os forasteiros reduzidos a 10.

Aos 83 minutos, Pléa podia ter reduzido para os homens da casa, mas desperdiçou a grande penalidade, com o Marselha a segurar a vantagem até ao final.

O Lyon também desperdiçou uma vantagem de dois golos, ao deixar fugir um 3-1 em casa do Angers, para empatar 3-3 e falhar o assalto aos lugares europeus.

Depois do empate (1-1) do campeão em título, Mónaco, em casa com o Montpellier e da goleada do PSG no sábado, os parisienses lideram a Ligue 1 com 22 pontos, mais três do que os monegascos, orientados por Leonardo Jardim.