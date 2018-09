Marco Silva sem perder e assistência portuguesa no fim de um jejum

Everton, orientado por Marco Silva, cedeu um empate caseiro 1-1 com o Huddersfield. Cédric Soares em foco no Southampton.

O Everton, orientado por Marco Silva, cedeu um empate caseiro 1-1 com o Huddersfield, que marcou primeiro, pelo dinamarquês Billing (34'), antes de Calvert-Lewin empatar para a equipa do português, dois minutos depois. Na tabela classificativa, o Everton soma seis pontos e continua sem perder, somando uma vitória e três empates.

Depois da vitória do Liverpool em casa do Leicester (2-1), o Chelsea juntou-se ao Liverpool no topo da tabela, ao também somar a quarta vitória em outros tantos jogos, graças a tentos do espanhol Pedro (72') e do belga Eden Hazard (85'). Tottenham ou Watford, que se defrontam no domingo, podem também somar 12 pontos.

Também em Londres, o Crystal Palace saiu derrotado por 2-0 da receção ao Southampton, que venceu pela primeira vez em 2018/19 graças a golos de Ings, assistido pelo português Cédric Soares, e do dinamarquês Hojbjerg.

Brighton e Fulham empataram 2-2 no outro encontro do dia de hoje, que fica completo com a receção do campeão Manchester City, de Bernardo Silva, ao Newcastle (17:30).