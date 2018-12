Marco Silva até começou a ganhar mas acabou goleado pelo Tottenham

Everton saiu derrotado em casa, na 18.ª jornada da Premier League.

O Everton de Marco Silva e André Gomes recebeu este domingo o Tottenham, acabando goleado por 6-2, em jogo da 18.ª jornada da Liga inglesa.

Os "toffees" até começaram a vencer, com um golo de Theo Walcott aos 21 minutos, mas Son Heung-Min só precisou de seis minutos para restabelecer a igualdade e foi aí (27') que começou o "pesadelo" dos comandados de Marco Silva.

Dele Alli (35') colocou os "spurs" em vantagem, Harry Kane (42') e Eriksen (48') complicaram a vida do Everton, que ainda reduziu por Sigurdson (51'), mas novamente Son Heung-Min (61') e Harry Kane (74') acabaram com algum tipo de esperança que ainda restasse.

O Tottenham aproveita assim o deslize do Manchester City [derrota no sábado, frente ao Crystal Palace, por 3-2] para se aproximar do segundo posto, ficando a dois pontos dos "citizens". A formação liderada por Pocchettino segue com 42 pontos, enquanto o Manchester City tem 44 e o Liverpool surge isolado no topo da tabela, com 48.

Já o Everton somou a segunda derrota consecutiva, depois do desaire frente ao City (3-1) na jornada passada, ocupando agora o 11.º lugar com 24 pontos, a um do Leicester e Wolverhampton (25).