Mourinho desistiu de Yerry Mina e ingleses revelam o verdadeiro motivo

Central mudou-se em definitivo para o Everton, mas esteve na mira do Manchester United.

Yerry Mina reforçou o Everton de Marco Silva no último dia do mercado de transferências, numa transferência algo surpreendente. O central colombiano, que trocou em definitivo o Barcelona pelos toffees, esteve ligado ao interesse do Manchester United durante grande parte do verão, mas os red devils acabaram por desistir da sua contratação nos últimos dias.

Agora, o jornal The Times revela o verdadeiro motivo pelo qual José Mourinho abandonou a intenção de contratar Yerry Mina. Segundo a publicação britânica, o Manchester United não quis aceitar o pedido do Barcelona, que exigia uma cláusula de recompra na transferência do colombiano. Para além disso, as exigências salariais impostas pelo jogador também não agradaram ao clube, que acabou por não fazer qualquer contratação no último dia de mercado, ficando "apenas" com Fred e Diogo Dalot como reforços.