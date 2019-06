Manchester United anuncia acordo com Swansea por Daniel James

Extremo, 21 anos, salta do clube do segundo escalão para Old Trafford. O Manchester United não revelou detalhes da transferência, que há já alguns dias se admitia poder vir a rondar os 17 milhões de euros.

Daniel James, extremo de 21 anos do Swansea, do segundo escalão inglês, vai mesmo jogar no Manchester United, na próxima temporada. Foi o clube de Old Trafford quem, através das redes sociais, anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a um "acordo de princípio" com o Swansea e com o jovem atacante, que já passou nos exames médicos.

O Manchester United promete mais detalhes sobre a transferência na próxima semana, quando a contratação for oficializada. Os números do negócio não são conhecidos, no entanto, há já alguns dias circulavam notícias que apontavam para os 17 milhões de euros.