Manchester City confirma tempo de paragem do lesionado De Bruyne

Médio belga é baixa de vulto para Pep Guardiola no campeão inglês.

Kevin de Bruyne vai ficar afastado dos relvados durante três meses, em consequência de uma lesão no ligamento do joelho direito, confirmou esta sexta-feira o Manchester City no seu Twitter oficial.

"Confirmamos que Kevin de Bruyne sofreu uma lesão no ligamento lateral do joelho direito. Não será necessária intervenção cirúrgica e o médio deve manter-se ausente dos treinos durante três meses", indicou o campeão inglês, no qual alinha o português Bernardo Silva.

De Bruyne, de 27 anos, lesionou-se durante um treino, depois de ter sido suplente utilizado no jogo de estreia do City na Premier League, frente ao Arsenal, que a equipa de Manchester venceu por 2-0, com o segundo golo a ser marcado pelo internacional luso Bernardo Silva.