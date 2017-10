Mali elege novo presidente na Federação de Futebol

Mamotou Touré Bavieux obteve 39 votos dos 57 delegados.

O dirigente Mamotou Touré Bavieux foi eleito na segunda-feira à noite presidente da Federação de Futebol do Mali (Femafoot), para um mandato de quatro anos.

Bavieux, de 60 anos, obteve 39 votos dos 57 delegados, num escrutínio com 18 abstenções. O novo presidente sucede ao general Aboubacar Baba Diarra, que não concorreu a um segundo mandato.

O outro candidato, Salaha Baby, acabou por renunciar à eleição.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

O Mali, seleção em que joga o avançado Moussa Marega, do FC Porto, está fora do Mundial'2018 de futebol, ocupando o quarto e último lugar no grupo C da zona africana de qualificação, a seis pontos do primeiro, Marrocos, a uma jornada do final.

No apuramento da Confederação Africana de Futebol (CAF) são apuradas cinco seleções, apenas as vencedoras dos cinco grupos, com Nigéria e Egito a serem as únicas que já garantiram a presença no Mundial da Rússia.