Maldini reuniu-se com Florentino Pérez com três jogadores na mira

O novo diretor técnico do Milan já prepara o reforço do plantel às ordens de Marco Giampaolo.

Paolo Maldini é o novo diretor técnico do Milan e já colocou mãos à obra no que toca à preparação do plantel para a nova época, que será orientado por Marco Giampaolo, contratado à Sampdória.

O antigo defesa italiano esteve em Madrid, acompanhado de Zvonimir Boban, diretor-geral do futebol "rossonero", e reuniu com Florentino Pérez, presidente do Real. O motivo, avança o diário As, prendeu-se com o interesse do emblema milanês em três jogadores "merengues": Dani Ceballos, Borja Mayoral e Martin Odegaard.

Do trio, a prioridade do Milan é Ceballos, médio que se encontra ao serviço dos sub-21 de Espanha no Europeu da categoria, sendo que tanto Mayoral como Odegaard também são do agrado de Maldini e Boban.

Em declarações à Sky Italia, Maldini referiu que "a viagem correu bem" e que "há boas notícias para Giampaolo", o novo treinador.