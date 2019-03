Mais uma baixa na seleção brasileira, que anuncia substituto

Dani Alves lesionou-se no joelho esquerdo e salta fora da convocatória de Tite.

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou esta segunda-feira que Dani Alves vai falhar os jogos de preparação do "escrete" com o Panamá - será jogado no Estádio do Dragão, no sábado - e a República Checa (26 de março). O lateral do Paris Saint-Germain está a contas com uma lesão no joelho esquerdo e deixa de ser opção para Tite.

Para o seu lugar, o selecionador canarinho convocou Fagner, lateral-direito do Corinthians que marcou presença no Mundial do ano passado.

Recorde-se que o Brasil já tinha ficado sem Vinícus Júnior e Filipe Luís, também lesionados, convocando David Neres (Ajax) e Alex Telles (FC Porto).