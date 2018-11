Mais detalhes sobre o homicídio no Brasil: "Voltou para o carro com uma faca na mão e sujo de sangue"

Surgem na imprensa brasileira mais detalhes sobre o homicídio macabro de Daniel Corrêa, ex-jogador do São Paulo.

A Polícia de São José dos Pinhais continua a recolher depoimentos na investigação do homicídio de Daniel Corrêa, ex-jogador do São Paulo encontrado sem vida, com os genitais mutilados e retirados num matagal no passado dia 27 de outubro. O jovem de 24 anos tinha marcado presença na festa de 18 anos de Allana Brittes antes de ser assassinado por Edison Brittes, pai da aniversariante.

Os depoimentos de David Willian Silva, de 18 anos, e Igor King, de 19, dois dos quatro ocupantes da viatura que transportou o jogador para o mato onde acabou por falecer, deram mais pormenores acerca do homicídio do passado dia 27. De acordo com David, a ideia inicial era de largar o jogador, que na altura se encontrava na mala da viatura, nu no meio da rua. "Tudo estava tranquilo dentro do carro, a intenção era deixar o Daniel no meio da rua para passar vergonha. O Edison trazia consigo um telemóvel, que eu não sabe se era dele ou não. Ele estava normal e, ao ver algo no aparelho celular, ficou descontrolado e disse que mataria o Daniel", contou o jovem de 18 anos, num depoimento tornado público pela imprensa brasileira.

Ainda de acordo com a imprensa daquele país, Edison terá visto no telemóvel fotos de Daniel tirou na cama ao lado de Cristiana, esposa do homicida, enquanto esta estava adormecida. Ao chegarem ao local, David e Igor garantiram não terem saído da viatura enquanto Daniel foi retirado da mala e transportado para o matagal, não tendo assistido, portanto, ao homicídio. Segundo os dois jovens, Edison e Eduardo Henrique da Silva, de 19 anos, primo de Cristiana, retiraram o jogador da mala.

"O Edison voltou ao carro com uma faca na mão, todo sujo de sangue, uma faca de cozinha, não de serra, com um tamanho semelhante ao comprimento de uma folha de papel (A4). Eduardo tinha pequenos salpicos de sangue nas calças, mas Edison estava bem sujo, com as mãos todas ensanguentadas", contou David.

Na viagem de regresso a casa, David contou que Edison parou para comprar roupas novas, duas garrafas de água para lavar as mãos e as roupas ensaguentadas foram atiradas para um rio.