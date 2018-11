Maicon pode deixar o Galatasaray e regressar ao Brasil

Imprensa brasileira adianta que o Atlético de Minas Gerais está interessado no central.

Maicon poderá estar de saída do Galatasaray. Segundo a imprensa brasileira, o defesa-central brasileiro está na lista de reforços do Atlético de Minas Gerais para a próxima época.

As últimas notícias adiantam mesmo que o clube de Minas Gerais já iniciou conversações com o jogador e com o clube turco, no sentido de avançar com uma proposta.

Com 30 anos, o ex-jogador do FC Porto - jogou no Dragão entre 2009 e 2016 - não tem sido sempre opção no Galatasaray. O central foi suplente em três jogos e tem dez no campeonato, um para a Taça da Turquia e três para a Liga dos Campeões.