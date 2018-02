Mahrez estabelece condição para voltar ao Leicester

Argelino não treina com a equipa desde o fecho do mercado de transferências, a 31 de janeiro.

Riyad Mahrez aceitou terminar a guerrilha que mantém com o Leicester desde 31 de janeiro, mas só com uma condição. De acordo com o jornal The Sun, o argelino só regressará aos treinos quando o clube lhe garantir que o deixará sair no verão, depois de ter rejeitado uma proposta elevada do Manchester City pelo jogador no fecho do mercado.

O Manchester City, recorde-se, apresentou uma proposta na região dos 70 milhões de euros pelo extremo argelino, proposta esta recusada de imediato pelos foxes. Mahrez não gostou da atitude do clube - que já havia prometido ao jogador que este poderia sair no último verão - e não tem comparecido nos treinos do Leicester, afirmando estar "deprimido".