Lyon domina lista de nomeadas à Bola de Ouro feminina

O tricampeão europeu conta com sete presenças na lista de 15 jogadoras.

O Lyon, triplo vencedor da Liga dos Campeões de futebol feminino, domina a lista de 15 candidatas pré-selecionadas para a Bola de Ouro feminina, colocando sete das suas jogadoras naquele grupo.

A lista, divulgada esta segunda-feira pelo organizador, a revista France Football, também inclui a brasileira Marta, do norte-americano Orlando Pride, já consagrada em setembro como a melhor futebolista em 2017/18 para a FIFA.

Um grupo de cerca de 40 jornalistas de todo o mundo vai agora votar, de 9 de outubro a 9 de novembro, para escolher aquela que vai ser anunciada a 3 de dezembro.

Eis as nomeadas: Marta, jogador do Orlando Pride e também da seleção brasileira, Lucy Bronze, do Lyon e seleção inglesa, Pernille Harder, do Wolfsburgo e seleção dinamarquesa, Ada Hegerberg, do Lyon e seleção norueuesa, a francesa Amandine Henry, do Lyon, a americana Lindsey Horan, do Portland Thorns, a inglesa Fran Kirby, do Chelsea, Sam Kerr, do Chicago Red Stars e seleção australiana, Saki Kumagai, do Lyon e seleção japonesa, Amel Majri, do Lyon e seleção francesa, Dzenifer Marozsan, do Lyon e seleção alemã, Lieke Martens, do Barcelona e seleção holandesa, a americana Megan Rapinoe, do Seattle Reign, a francesa Wendie Renard, do Lyon, e a canadense Christine Sinclair, do Portland Thorns.