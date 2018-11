Lyon de Anthony Lopes vence Guingamp do compatriota Pedro Rebocho

O Lyon segurou o quarto lugar, com 24 pontos, enquanto o Guingamp é 20.º e último, com sete.

O Lyon, do português Anthony Lopes, venceu, este sábado, por 4-2 em casa do lanterna-vermelha Guingamp, do compatriota Pedro Rebocho, para a 13.ª jornada da Liga francesaal, liderada pelo invicto campeão Paris Saint-Germain.

Pedro Rebocho assistiu Marcus Thuran para o primeiro golo do encontro, aos 21 minutos, mas o Lyon deu a volta ao marcador por Houssem Aouar, aos 62, e pelo holandês Memphis Depay, aos 66 e 73.

O Guingamp, último classificado do campeonato gaulês, reduziu para 3-2 novamente por Mascus Thuram, na conversão de uma grande penalidade, aos 79 minutos, mas o Lyon consolidou o triunfo em 4-2 pelo costa-marfinense Maxwell Cornet, aos 83.

Com os três pontos amealhados, o Lyon segurou o quarto posto da tabela classificativa, com 24 pontos, a 12 e com mais um jogo do que líder Paris Saint-Germain, que soma por vitórias todos os encontros disputados, enquanto o Guingamp é 20.º e último, com sete.

O Angers surpreendeu e venceu em casa o Montpellier, por 1-0, com um golo de Romain Thomas, aos 69 minutos, provocando a queda ao seu adversário do segundo para o terceiro lugar da liga gaulesa, com 25 pontos, apenas mais um do que o Lyon.

O Lille, que empatou na sexta-feira 0-0 na receção ao Estrasburgo, foi o beneficiado da queda do Montpellier para terceiro, já que passou a ser o segundo classificado da liga, com 26 pontos, a 10 e com mais um jogo do que o Paris Saint-Germain.

O Nice venceu por 1-0 em casa do Nimes, que atuou toda a segunda parte com nove elementos, com um golo do argelino Youcef Atal, e ascendeu provisoriamente do nono ao sexto lugar, com 20 pontos, beneficiando da derrota do Reims e do empate do Estrasburgo.

O Marselha, que no domingo recebe o Dijon, ocupa presentemente o sétimo lugar, com 19 pontos, mas pode superar o Nice.

O Saint-Étienne venceu o Reims, por 2-0, com golos de Mathieu Debuchy, no primeiro minuto, e Wahby Khazri, aos 39, e manteve o quinto posto da tabela classificativa, com 23 pontos.

Já o Reims segue à condição no nono lugar, com 17 pontos, mas domingo pode ser ultrapassado pelos adversários mais diretos, nomeadamente Nantes (10.º, com 15), Bordéus (11.º, com 15) e Rennes (13.º, com 15).

O Amiens venceu por 1-0 em casa do Toulouse, com um golo de Alexis Blin, aos 28 minutos, e ascendeu ao 16.º lugar, com 13 pontos, deixando provisoriamente a zona de despromoção. O Toulouse segue no 15.º posto, com 14 pontos.