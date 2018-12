Luso-luxemburguês ajuda a eliminar trio de portugueses da Taça de Itália

Génova de Pedro Pereira, Iuri Medeiros e Miguel Veloso afastado pelo Entella, da série C, onde joga Dany Mota

O Génova foi surpreendentemente eliminado esta quinta-feira da Taça de Itália, ao perder em casa com o Entella, da série C, após o desempate por grandes penalidades. Com os portugueses Pedro Pereira e Iuri Medeiros no onze inicial e Miguel Veloso como suplente utilizado (entrou aos 82'), o Génova empatou 2-0 no final do tempo regulamentar e no final do prolongamento registava-se também um empate, mas a três bolas. Dany Mota, avançado luso-luxemburguês de 20 anos, foi um dos triunfos lançados na segunda parte na equipa do Entella.

O desaire da equipa da série A já provocou notícias da possível saída de Ivan Juric do comando técnico do Génova. A imprensa italiana avança que o afastamento do Génova, em casa, nos dezasseis-avos de final da Taça de Itália, poderá motivar o despedimento do treinador croata e Cesare Prandelli, ex-selecionador italiano, é já apontado como possível sucessor.



O Entella começou a surpreender aos 20', quando Simone Icardi fez o primeiro golo. O Génova empatou aos 27', por Piatek, na conversão de um penálti, e na segunda parte Simone Icardi, aos 83', voltou a marcar, desta feita a concluir uma assistência de Dany Mota, mas três minutos depois Piatek restabeleceu o empate, novamente de penálti.

No prolongamento, o Génova colocou-se na frente do marcador aos 110' (mais um penálti, desta vez apontado por Lapadula) e, já nos descontos do prolongamento, Adorjan deu o melhor seguimento a um passe de Simone Icardi, claramente a figura do jogo.

No desempate por grandes penalidades, o Entella foi mais feliz, tendo Dany Mota apontado um dos sete convertidos pela sua equipa. Miguel Veloso também não falhou.