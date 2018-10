Lukaku, Mitroglou e outros destaques de mais uma noite de Liga das Nações

Confira os maiores destaques dos jogos da segunda ronda da Liga das Nações, disputados esta sexta-feira.

A Bélgica venceu a congénere da Suíça, em jogo do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações de futebol, enquanto Croácia e Inglaterra anularam-se e deixaram a Espanha confortável na liderança do Grupo 4.

Um bis de Romelu Lukaku, avançado dos ingleses do Manchester United, garantiu os três pontos à seleção belga, mas a Suíça vendeu cara a derrota pela réplica que deu em campo e por ter conseguido igualar aos 76 minutos, por Mario Gravanocic, que tinha entrado cinco minutos antes para o lugar do dianteiro do Benfica Haris Seferovic, que foi titular.

No entanto, Lukaku, que já tinha inaugurado o marcador aos 58 minutos, voltou a marcar aos 84', assegurando os três pontos para a Bélgica, que subiu à liderança, isolada, com seis pontos, seguida da Suíça, com três, e da Islândia, ainda a zero.

No Grupo 4 da Liga A, a Croácia voltou a cruzar-se com a Inglaterra depois do embate das meias finais do Mundial2018, na Rússia, que os croatas venceram por 2-1, no prolongamento, mas, desta vez, não foram além de um nulo, à porta fechada, em Rijeka. A verdade é que a Inglaterra dispôs das melhores ocasiões de golo, mas nenhuma das equipas foi capaz de marcar, deixando a Espanha confortável na liderança, com seis pontos, enquanto croatas e ingleses somam apenas um cada.

No Grupo 3 da Liga B, a Áustria sentiu grandes dificuldades na receção à Irlanda do Norte, mas conseguiu somar os três pontos graças a um golo do avançado Marko Arnautovic, dos ingleses West Ham, aos 71 minutos. A vitória dos austríacos permitiu-lhes subir ao segundo lugar, com três pontos, atrás da Bósnia-Herzegovina, que lidera com seis pontos, e à frente da Irlanda do Norte, que ainda não somou qualquer ponto.

No Grupo 2 da Liga C, a Grécia recebeu e venceu a Hungria por 1-0, graças a um velho conhecido do futebol português, o ponta de lança Konstantinus Mitroglou, ex-Benfica, autor do golo que valeu os três pontos, aos 65 minutos. Pelos gregos alinhou durante os 90 minutos o médio português, naturalizado grego, Zeca.

No outro jogo do agrupamento, a Finlândia só conseguiu evitar o nulo na Estónia, que lhe criou grandes dificuldades, ao minuto 90'+1', através de um golo do avançado Teemu Pukki. Face a estes resultados, a Finlândia manteve a liderança, agora com nove pontos, seguida da Grécia, com seis, da Hungria, com três, e da Estónia, a zero.

No Grupo 2 da Liga D, a Bielorrússia recebeu e venceu o Luxemburgo por 1-0, mercê do golo solitário de Anton Saroka, aos 43 minutos, enquanto a Moldávia impôs-se a São Marino, por 2-0, graças ao 'bis' de Radu Ginsari, aos 31 e 67 minutos. A Bielorússia lidera com sete pontos, seguida do Luxemburgo, com seis, da Moldávia, com quatro, e de San Marino, que ainda não somou ponto algum.