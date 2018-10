Lopetegui: "Se querem ver um treinador ferido, não procurem aqui"

Treinador espanhol comentou os rumores de uma eventual saída e garante viver o dia-a-dia com normalidade.

Julen Lopetegui compareceu em conferência de imprensa antes do jogo frente ao Viktoria Plzen, mostrando-se visivelmente desgastado mas confiante na continuidade no comando técnico do Real Madrid.

"O meu último jogo? Sinto que temos um jogo pela frente que nos deixa motivados, vamos enfrentá-lo com o máximo carinho e energia. Só penso no jogo de amanhã", garantiu o ainda treinador do Real Madrid, cuja continuidade no comando técnico do clube é incerta.

Quanto à ausência de apoio por parte da direção do clube, Lopetegui afirma que encara a situação com "normalidade". "Vejo isso de uma maneira normal. Enfrento o dia-a-dia com a normalidade de sempre, é só isso que está dentro do nosso controlo. Se pretendem ver um treinador ferido, não procurem aqui", afirmou, contundentemente.

O espanhol recusou, no entanto, garantir que estará no banco no clássico de domingo, frente ao Barcelona. "Estou aqui agora, não posso confirmar mais do que isto. E serei o treinador amanhã. Se quiserem podem perguntar-me o que vai acontecer dentro de uma semana ou dentro de um ano", referiu.

Por fim, Lopetegui fez uma radiografia à crise de resultados que atravessa o clube. "Há uma relação direta com os golos. É o único desporto que tem esse matiz. Há que melhorar em ambas as áreas. Mas esse equilíbrio passa também por consolidar coisas que também temos feito bem", rematou.