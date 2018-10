Lopetegui não baixa os braços: "Estou convencido que o Real vai festejar esta época"

Merengues perderam por 5-1 em Camp Nou e estão há cinco jogos sem vencer na liga espanhola

Foi um Lopetegui abatido com a derrota, mas ainda assim confiante no futuro e na equipa que surgiu na sala da conferência de imprensa. O Real Madrid foi goleado em casa do Barcelona (5-1) e o treinador dos merengues destacou a injustiça do resultado perante o que aconteceu no relvado. "Tivemos ocasiões claras para empatar ou dar a volta ao resultado. Foram melhores na primeira parte, mas não era para estar 2-0 ao intervalo. Na segunda parte, com as alterações que fizemos, tivemos oportunidades e uma bola no poste. Não marcámos e depois chegaram as lesões e os azares. O terceiro golo acabou com as nossas esperanças e o resultado final é um castigo."

Apesar do nono lugar no campeonato e dos cinco jogos consecutivos sem vencer, Lopetegui não baixa os braços e tem esperança no que ainda falta da época "Acredito nestes jogadores e neta esquipa. Quero o que vai acontecer em abril ou maio. Estou convencido que esta situação vai alterar-se. Todos sabemos como funciona o futebol. Tudo recai sobre o treinador e não sou tontou. Obviamente aqui tanhamos e perdemos todos. Continuo a dizer que estamos em todas as competições e é um momento triste, mas estou convencio que o Real Madrid vai festejar este temporada. A segunda volta será melhor."